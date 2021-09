Riduzione dei turni di lavoro e del personale in Sevel

A partire dal 27 settembre lo stabilimento Sevel non applicherà più i 18 turni attuali di produzione ma si ritornerà ai 15 turni, questo vale anche per la manutenzione che passerà dai 20 turni ai 18 turni. I 650 trasfertisti ritorneranno alle loro aziende di appartenenza mentre per i 300 lavoratori flessibili, come già preannunciato, non ci sono buone notizie: ritorneranno a casa. La riorganizzazione dei turni è dovuta dalla situazione attuale di mancanza dei componenti elettronici. Questo è quanto emerso dall'incontro di oggi, 15 settembre, tra direzione SEVEL e il comitato esecutivo RSA.

Continua ancora il fermo produttivo che con molta probabilità riprenderà alle 5:45 di venerdì 17 settembre.