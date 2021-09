Borse lavoro per la somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole primarie, domande entro il 23

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Riaperti i termini per la presentazione delle domande per le borse lavoro per la somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole primarie comunali.

Scadenza 23 settembre alle ore 12

Requisiti richiesti:

Stato di disoccupazione (disoccupati da almeno 1 anno, rilevabile dalla scheda anagrafica

aggiornata, rilasciata dal competente Centro per l’impiego);

Residenza nel Comune di San Salvo;

Età compresa fra i 18 e 65 anni;

Esperienza nel campo della somministrazione di alimenti e bevande per almeno 3 mesi con

esclusione dell’esperienza maturata nelle borse lavoro;

Possesso dell’attestazione I.S.E.E., riferito ai redditi 2020, rilasciata dall’INPS;

Possesso del Green Pass con doppia dose vaccinale oppure Green Pass con una sola dose vaccinale per coloro che hanno contratto il Virus da Covid-19.