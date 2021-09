L’ennesima “Incompiuta” sansalvese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mi auguro che non mi si vorrà accusare di plagio se comincio questo mio intervento citando un numero: 2.038, come i giorni che sono trascorsi dal mio esordio su questo portale “compresi due anni bisestili” (cfr. “Informa n. 1/2021” del Comune di San Salvo).

Un tempo veramente lungo, importante. Un tempo durante il quale tanti progetti si possono immaginare ed elaborare, ma anche tanti fatti si potrebbero realizzare.

Per quel mio primo intervento (leggi) avevo preso spunto dalla presentazione pubblica delle “Linee Generali del nuovo Piano Regolatore cittadino” (era il 26 gennaio 2016). Volli, in quell’occasione, segnalare le innumerevoli opere pubbliche e private non completate e che ancora oggi rimangono tali.

Coniai, in quell’occasione, una definizione per la città di San Salvo che “secondo me” ancor oggi è più che mai puntuale: “Città incompiuta”.

Non voglio dilungarmi. Mi limiterò, perciò, a segnalare che a tutt’oggi non sono più solo le costruzioni (pubbliche e private) mai completate a caratterizzare negativamente un contesto cittadino incompiuto. Perché anche il tanto sbandierato P.R.G. del prof. Zazzara è rimasto nel frattempo lettera morta, diventando così l’ennesima ‘INCOMPIUTA’ di questa città. Si trattava, evidentemente, soltanto di una esercitazione accademica.

Anche di questo tema specifico mi sono già più volte occupato (sempre su queste pagine), ma sempre senza alcun seguito… come da consolidatissima prassi in questa che, recentemente, ho voluto ribattezzare “Una città silente” (leggi).