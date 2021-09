Ricomincia il calcio dilettantistico, il San Salvo calcio riparte da Mister Zeytulaev, domenica al Tomeo c’è l’ Atessa

Il San Salvo calcio, in questa stagione agonistica militerà nel girone C del campionato di Promozione abruzzese. Domenica, presso lo stadio Tomeo, per la partita di ritorno del primo turno di coppa Italia arriverà l’ Atessa che difenderà il risultato positivo (1-0) guadagnato nella match di andata. Tante le novità in casa San Salvo, soprattutto a livello societario, dove si vociferano diverse modifiche nell’assetto principale, ma la società non ancora comunica per via ufficiale il nuovo organigramma. Punto cardine della stagione è sicuramente Mister Zeytulaev, l’ambiente calcistico del territorio ripone nella sua professionalità buone prospettive. Domenica appuntamento al Tomeo alle ore 16 per sostenere la squadra, per gli ingressi sarà obbligatorio il Greenpass o tampone valido effettuato nelle 24 ore precedenti, la struttura sarà a capienza massima dimezzata.