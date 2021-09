Viabilità e sicurezza nella zona industriale, incontro alla Tyco

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha partecipato ieri mattina a un incontro ospitato presso lo stabilimento della Tyco Eletronics (TE) per parlare di viabilità e sicurezza in particolare del tratto di strada che collega il sovrappasso di via Grasceta alla zona industriale.

Erano presenti i tecnici dell’Arap, proprietaria della strada, e i rispettivi responsabili tecnici delle aziende che insistono su quell’arteria in particolare l'ing. Giuseppe Vinciguerra della Pilkington e in videoconferenza Chiara Graziano della Te. Si è parlato della manutenzione della viabilità evidenziando le criticità. L’Arap ha già predisposto un progetto preliminare con un preciso schema di intervento che prevede nuova e più vistosa segnaletica orizzontale e verticale, bande rumorosa e attraversamenti pedonali, e nuova pensilina.

Il sindaco Magnacca ha ringraziato i progettisti e i tecnici dell’Arap per l’impegno la cui fase esecutiva dovrebbe avvenire dopo il passaggio al Cda dell’Arap per l’autorizzazione a sostenere i relativi costi. E’ stata ricordata la necessità di procedere alla uova illuminazione.

Il sindaco di San Salvo ha annunciato che quel tratto di strada sarà interessato ai controlli della velocità tramite il telelaser.