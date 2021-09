Importante convegno oggi su olfatto e gusto in epoca Covid

Il sindaco Tiziana Magnacca ha aperto questa mattina, portando il saluto della Città di San Salvo, i lavori al convegno di aggiornamento ospitato nel Rosa Hotel per confrontarsi su olfatto e gusto in epoca di Covid.

Appuntamento riservato agli specialisti in otorinolaringoiatria, allergologia/immunologia, pneumologia, pediatria, medici legali e del lavoro, medicina di medicina generale, neurofisiologi, scienze infermieristiche e altre figure professionali provenienti da tutta Italia.

"Ringrazio il dottor Carlo De Luca per aver scelto San Salvo per organizzare questo convegno un tema di così viva attualità coinvolgendo professori universitari e specialisti di fama nazionale. San Salvo ha struttura in grado di accogliere eventi così importanti nelle strutture ricettive della nostra città". Ha dichiarato il sindaco Magnacca accompagnata dall'assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis.

Direttori scientifici del covegno di aggiornamento Carlo De Luca, Diego Cossu e Andrea Mazzatenta.