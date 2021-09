Il San Salvo vince 1-0 ma è l’ Atessa a passare il turno dopo i calci di rigore

Una bella prestazione quella delle due squadre in campo; il San Salvo riesce a trovare la rete del 1-0 nei primissimi minuti, con una azione veloce che vede il Capitano Izzi compiere un cross perfetto imbucato in rete di testa a pochi centimetri dalla linea dal giovanissimo Mamaduo ( 2003). Tutto sommato il primo tempo è di matrice BiancoAzzurra mentre il secondo tempo vede l' Atessa più propositiva che impegna più volte l'attento Cattafesta. Il risultato di 1-0 nei novanta minuti di gioco va a pareggiare il risultato dell' andata che vedeva vincere con lo stesso risultato l' Atessa, quindi come prevede il regolamento si è proceduto a battere immediatamente i calci di rigore. La "lotteria" va a favore dell' Atessa ( 3-4) che passa dunque al prossimo turno di coppa Italia Abruzzo. Per il San Salvo comunque una prova positiva, considerando anche probabili ulteriori innesti alla rosa. Buona l'empatia del pubblico che ritrova oggi nel ruolo di senatori quei ragazzi sansalvesi beniamini dei tifosi nel tempo e nelle passate stagioni della Us San Salvo.