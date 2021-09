Tir in fiamme tra Vasto Sud/San Salvo e Vasto Nord, disagi al traffico su A14 e Statale 16

Sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord - in entrambe le direzioni - per l'incendio di un mezzo pesante che trasportava cartoni di pasta. Non si registrano feriti.

Per le operazioni di spegnimento e bonifica all'opera i Vigili del Fuoco.

Sul posto operatori del soccorso meccanico, pattuglie della Polizia Stradale e personale della direzione del 7° tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Pescara, dopo l'uscita Vasto Sud, si consiglia di percorrere la SS 16 “Adriatica” in direzione Bologna e rientrare a Vasto Nord. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Bari.