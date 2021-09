'Porta della Terra', partono i lavori per il miglioramento funzionale

Inizieranno già da questa settimana gli interventi per il miglioramento funzionale dell'infrastruttura sociale "Porta della Terra" per una spesa di poco inferiore ai 50mila euro raccolti attraverso l’individuazione di un apposito finanziamento pubblico.

“L’Amministrazione comunale ha proceduto a predisporre un piano operativo – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – che consentirà di eliminare tutti i problemi che in questi anni hanno caratterizzato l’edificio a livello impiantistico per favorire una migliore fruizione della struttura che ospita la Sala Leone Balduzzi, punto accogliente di riferimento per gli eventi organizzati a San Salvo”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini precisa: “La proposta progettuale consentirà dunque di poter rendere nuovamente accessibile e fruibile dalla cittadinanza l’intero edificio “Porta della Terra”, attualmente utilizzato solamente nel piano interrato quale Museo Civico”. Verrà sostituito l’impianto di climatizzazione al pianoterra e al primo piano con l’installazione di diffusori al soffitto. Si procederà alla modifica degli infissi per consentire il ricambio dell’aria.