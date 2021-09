Più controlli e presenza di personale di sicurezza a piedi tra i vialetti della Villa comunale

Gli ultimi episodi di cronaca hanno determinato ancor di più l’Amministrazione comunale ad aumentare controlli e presenza tra i vialetti della villa comunale di San Salvo.

Il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore comunale alla Sicurezza Fabio Raspa hanno sollecitato il comandante della Polizia Locale Antonio Persich a predisporre la presenza di pattuglie appiedate nella villa comunale effettuando ripetuti passaggi nell’arco della giornata e in particolare nelle ore più frequentate dai ragazzi.

“La necessità di ritrovare quella che dovrebbe essere una scontata tranquillità obbliga ad attivare una maggiore presenza in villa dei nostri agenti della Polizia Locale – commenta il sindaco Magnacca – effettuando controlli su quanti la frequentano per restituire ai più piccoli il loro naturale spazio di ritrovo e svago. Mi auguro che quanto è accaduto non abbia più a ripetersi e che aumenti il controllo sociale”.