Prove tecniche di rotatoria tra via dei Cipressi e via Melvin Jones

In questo fine settimana verranno collocati nell’incrocio tra via dei Cipressi e via Melvin Jones dei new jersey colorati per realizzare una nuova rotatoria.

Per un breve periodo sarà testata la fattibilità dell’intervento finalizzato al miglioramento della viabilità in quella zona dove ora insiste il nuovo polo scolastico inaugurato lo scorso anno.

“Chiediamo la dovuta comprensione agli automobilisti, invitandoli alla prudenza – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – nella consapevolezza che ogni intervento che viene realizzato è finalizzato al miglioramento della viabilità e per garantire maggiore sicurezza”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini evidenzia come in quest’ultimo anno nei pressi del polo scolastico di via Melvin Jones sono stati realizzati nuovi parcheggi, realizzati i marciapiedi, allestita una nuova rotonda con l’intersezione di via Liquirizia e cambiata la viabilità in due strade adiacenti.