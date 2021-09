“Fusse che fusse la vorta bbona?”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

440: tanti sono i giorni trascorsi da quel 6 luglio 2020 quando, compiaciuto per i lavori di maquillage cui era stato sottoposto il locale “Centro Culturale Aldo Moro”, scrivevo su questa piattaforma “Finalmente una bella notizia” per complimentarmi con l’Amministrazione Comunale che aveva progettato e realizzato quell’intervento (leggi).

74 furono i successivi giorni che aspettai (inutilmente) prima di ritornare in argomento per rendere pubblica qualche altra mia considerazione sull’argomento: Un “innominato” anche a San Salvo così avevo intitolato quelle mie note (leggi).

Per non essere inutilmente pedante, non ritenni di insistere oltre pur se tentato (tra l’altro) dalla mancata esecuzione della manutenzione alla scala d’emergenza esterna all’edificio.

Tornato a San Salvo nella successiva primavera, in data 23 aprile 2021 non mi riuscì di starmene ancora zitto: l’anonimato cui da troppo tempo era condannato il Centro Culturale non era ancora stato risolto (legg).

E veniamo allora a questi giorni, quando ho con vero piacere visto che i lavori per la ‘messa in sicurezza’ della scala d’emergenza sono appena iniziati (cfr. foto).

Mi auguro allora vivamente che questo nuovo intervento contempli anche il ritorno a una rinnovata e ben visibile identificabilità del Centro Culturale che, come ho già più volte sostenuto, “secondo me” non deve rimanere INNOMINATO e riconquistare, anzi, visibilità e piena operatività, considerato che costituisce uno dei principali veicoli utili alla circolazione di idee ed esperienze culturali in una città che ama fregiarsi del titolo di “città che legge”.