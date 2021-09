Dopo 12 anni riapre la Chiesa della Madonna della Divina Provvidenza

Oggi è una giornata storica per Montalfano. E’ il giorno della riapertura della Chiesa della Madonna della Divina Provvidenza che venne chiusa a seguito di verifiche strutturali immediatamente dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Riapre la nostra Chiesa dopo 12 anni, un periodo lunghissimo nella quale tanti sono stati gli ostacoli per arrivare al completo recupero della struttura costruita dai nostri avi nel 1935. Quando feci l’amministratore nella giunta Pollutri, unitamente al Parroco iniziammo a lavorare ad un progetto per una nuova Chiesa ma il progetto si arenò in quanto economicamente non era sostenibile e perdipiù contrastava con la salvaguardia della Chiesa vecchia. 5 anni passarono in fretta con un nulla di fatto. La successiva amministrazione presieduta da Manuele Marcovecchio unitamente a Don Nicola Florio e al tenace impegno del vicesindaco Fernando Travaglini diedero l’input ad un progetto di ristrutturazione che nel corso degli anni riuscì a trovare la giusta direzione delle pratiche burocratiche e nello stesso tempo i necessari finanziamenti per l’esecuzione della ristrutturazione.

Da cittadino di questa comunità mi sento di dire grazie ai sindaci che si sono succeduti in questi ultimi anni, Manuele Marcovecchio e Graziana Di Florio, grazie al vicesindaco Fernando Travaglini e a tutti gli amministratori succedutisi, grazie a tutti i volontari che hanno dato il proprio contributo fattivo per il completamento, grazie a Don Nicola Florio che ha mantenuto sempre viva la fede e la speranza nella nostra comunità e che oggi ci accoglie nuovamente nella casa del Signore. Grazie.