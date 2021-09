Il San Salvo ospita la Casolana, domani al Tomeo, per la prima di campionato

Domani, domenica 26 settembre, inizia il campionato promozione Abruzzese e il San Salvo, tra le mura amiche del Tomeo di via Stingi, riceve la Casolana. Nuovi arrivi in casa San Salvo per rinforzare la rosa tra cui Nando Giuliano. Il calcio di inizio è previsto alle ore 15.30 gli ingressi nella struttura saranno obbligatoriamente provvisti di Green pass o tampone negativo valido.