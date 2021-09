Il meteo nei prossimi giorni: schiarite e piovaschi

A San Salvo oggi giornata con tempo variabile, con schiarite e piovaschi. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C. Mare poco mosso. Domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Le temperature saranno comprese tra i 24°C per la massima e i 19°C per la minima.

