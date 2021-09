Incendio al capannone della Protezione Civile Valtrigno a San Salvo

Incendio nel capannone della Protezione Civile Valtrigno di San Salvo.

Danni alla struttura di viale Italia, nell'area industriale sansalvese, ed a parte del materiale, in particolare per la cucina da campo del gruppo, mentre la gran parte dei mezzi è stata messa in sicurezza grazie all'operato di alcuni volontari.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto. Polizia e Carabinieri indagano sull'accaduto.