Lettere e poesie sui pini da tagliare alla Villa comunale

Lettere, poesie e messaggi sui pini da tagliare alla Villa comunale di San Salvo.

Previsti da questa mattina, in base all'ordinanza della Polizia Locale, i lavori di eliminazione degli alberi definiti a rischio (26 ne sono stati censiti) nell'ambito del progetto di riqualificazione del Comune di via Istonia.

Ieri alcuni attivisti del Comitato Civico Ambientalista, gruppo che si era attivato per chiedere una rivisitazione del progetto, si sono mobilitati per dare, in qualche maniera, il loro addio ai pini che per tanti anni hanno caratterizzato il polmone verde al centro della città.

"Gli alberi sono le colonne del mondo - si legge su uno dei messaggi - quando tutti gli alberi saranno tagliati il cielo cadrà sopra di noi".

Foto Stefano Taglioli