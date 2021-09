Pini da tagliare alla Villa, riunione in municipio e progetto 'da riconsiderare'

Dal Comitato Civico Ambientalista di San Salvo al termine della riunione di questa mattina in municipio sulla questione del taglio dei pini alla Villa comunale nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Istonia:

"Dopo 2 ore di audizione (alla presenza di sindaca, presidente del consiglio, presidente della commissione, vicesindaco, assessore all'ambiente, consigliere che ha chiesto l'incontro, ufficio tecnico del comune) di 4 membri del Comitato Civico Ambientalista che ha chiesto di eliminare le betonelle, applicare sensori a tutti gli alberi per monitorarli e poter intervenire tempestivamente in caso di pericolo come fa ad esempio il comune di Ferrara e di spostare il passeggio sul vialetto adiacente, il Comune si è impegnato a riconsiderare il progetto, proponendo a sua volta di eliminare solo la prima fila di pini, quelli che insistono su via Istonia.

Più tardi relazioneremo con dovizia".