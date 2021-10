Il meteo previsto per questo weekend

A San Salvo oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C. Mare mosso. Domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Le temperature saranno comprese tra i 14° di minima e i 22°C di massima. Mare poco mosso. Nella giornata di Domenica cieli sereni per l'intera giornata. La temperatura sarà di 27° la massima e 16° la minima. Mare poco mosso.

A tutti voi, buon fine settimana dalla redazione di SanSalvo.net