Monteodorisio: un nuovo collegamento tra centro storico e il Santuario Madonna delle Grazie

Ieri in giunta è stato approvato un nuovo progetto per lo sviluppo urbanistico e il miglioramento della viabilità del meraviglioso Borgo di Monteodorisio.

Porterà ad un collegamento diretto tra il centro storico e il Santuario Madonna delle Grazie tramite Via Mulino Cena, oltre che alla realizzazione di una "linea tagliafuoco" per la prevenzione incendi, unita ad una migliore accessibilità alle aree agricole con recupero delle aree incolte.

Tutto questo in una sola opera, grazie alla richiesta di finanziamento presentata e con la quale è stato ottenuto un contributo per l’anno corrente per “investimenti in opere pubbliche" di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018” per un importo di € 302.000,00 che ci permetterà di realizzare:

Un tracciato per auto e pedoni in breccia in rispetto del Parco in cui si trova;

Opere di drenaggio attraverso la realizzazione di gabbionate e muri in pietrame per contenimento scarpate;

Adeguamento sistema di raccolta delle acque superficiali all’interno del Parco.

Un nuova bretella di collegamento, un nuovo orizzonte per una zona tutta da scoprire!

(così in una nota sul profilo Fb del Comune di Monteodorisio)