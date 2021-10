Una targa ai piedi della quercia: trent'anni fa s'inaugurava la 'Casa del Popolo'

Sono trascorsi trent’anni dall’inaugurazione della “Casa del Popolo”, sede dell’allora Partito Democratico della Sinistra.

In quella giornata, alla presenza dell’Onorevole Achille Occhetto (Segretario Nazionale del PdS), Fioravante D’Acciaro, ispirato dal simbolo del Partito, pensò bene di mettere a dimora alcune ghiande nel cortile antistante la sede.

Dopo qualche mese le prime piantine… ed oggi una bellissima quercia, simbolo di forza, longevità e durezza, padroneggia rigogliosa in quel cortile.

Ieri, 30 settembre, nella sede in via delle Rose 10 a San Salvo, è stata organizzata una manifestazione a ricordo di quegli anni "fatti di valori, volontariato, partecipazione, orgoglio, sacrifici e passioni, di un popolo che non ha mai smesso di credere in un futuro migliore - scrive Mimmo Di Nardo -. E mentre qualcuno, si adopera per abbattere 26 alberi nella nostra bellissima Villa Comunale, un altro popolo, rende omaggio ad una quercia che da trent’anni ci regala ossigeno, verde, ombra e soprattutto orgoglio!".

Una targa è stata apposta ai piedi della quercia.

Foto dalla pagina Facebook di Arnaldo Mariotti