Assegnati nuovi distintivi di grado agli agenti della Polizia Locale

L’aula consiliare del Comune di San Salvo ha ospitato ieri mattina la cerimonia di consegna dei distintivi di grado al personale in servizio presso la Polizia locale.

Ha parlato di spirito di appartenenza e senso del dovere il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel dare il benvenuto agli agenti del Corpo della Polizia Locale e alle famiglie presenti.

Il nuovo regolamento adottato dal Consiglio comunale nello scorso mese di luglio ha stabilito l’organizzazione gerarchica del corpo. Il sindaco ha ringraziato in particolare Vincenzo Marchioli e Nicolino Cilli, predecessori dell’attuale comandante Antonio Persich, che per spirito di servizio hanno retto il comando rispondendo alle esigenze della città.

“Il mio è un sentito ringraziamento per aver lavorato – ha commentato il sindaco Magnacca – per la città in anni difficili e in condizioni altrettanto difficili sia per situazioni endogene o per fattori esterni. Avete saputo ben fronteggiare l’emergenza Covid mettendovi a disposizione della comunità con grande spirito di servizio. I compiti della Polizia locale sono quanto mai diversificati ma sono certa che con la preparazione che avete conseguito saprete in grado di rispondere alle esigenze quotidiane di servizio anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Il maggiore Antonio Persich, comandante del Corpo, nell’illustrare l’iniziativa ha spiegato le origini e il percorso evolutivo della Polizia Locale, “la più antica tra tutte le polizie di ordinamento civile e la forte appartenenza al territorio comunale”.

In considerazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di studio e professionali posseduti hanno acquisito il grado superiore gli agenti Vincenzo Marchioli (luogotenente), Carmela Felice (luogotenente), Nicola Pagano (maresciallo capo), Dino Di Fabio (maresciallo ordinario), Rita Preta (maresciallo ordinario), Nicolino Cilli (assistente capo) e Marco Gabriele (assistente capo).

Alla cerimonia di consegna dei distintivi di grado erano presenti gli assessori Maria Travaglini, Tony Faga e Fabio Raspa e il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano.