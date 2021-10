Sarà il 23 ottobre la “Festa dei Nonni e Non” di San Salvo. Donazione per “Lello Live” in questa V edizione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 23 ottobre presso il Poseidon di San Salvo Marina ci sarà la " Festa dei Nonni e Non" di San Salvo; la serata sarà allietata dalla musica di Giuseppe Perrina. In questa V edizione sarà fatta beneficenza a favore della associazione " Lello Vive". Per info e prenotazioni: Luigi 328 817 1419