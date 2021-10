Villa comunale e pini da abbattere, lavori al via

Al via stamattina i lavori di miglioramento ed efficientamento energetico di via Roma e via Istonia a San Salvo con prevista eliminazione di alcuni pini, definiti a rischio per la sicurezza dei pedoni e dei passanti, presenti nella Villa comunale.

L’Ufficio Manutenzione del Comune di San Salvo - si legge in una nota diramata da palazzo di città - comunica che in particolare in via Istonia, nel tratto interessato dai lavori, è stato adottato il senso di traffico alternato e nella zona dei Portici sono stati, per il momento, soppressi i parcheggi.

L’intervento di sistemazione durerà una decina di giorni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati alla circolazione".