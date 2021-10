Vasto: al ballottaggio sfida tra Menna e Giangiacomo 

A Vasto si va al ballotaggio: saranno Francesco Menna e Guido Giangiacomo a sfidarsi il 17 e 18 ottobre prossimi per la scelta del futuro sindaco di Vasto.

Il primo cittadino uscente, ricandidato dal centrosinistra,ottiene un consensio di voti pari a circa il 47 per cento del corpo elettorale. Per il suo contendente del centrodestra una percentuale tra il 20 ed il 21 delle preferenze. A seguire Alessandra Notaro (La Buona Stagione) con il 17-18, Dina Nirvana Carinci (Movimento 5 Stelle) con l'11, Angela Pennetta (L'Arcobaleno) al 4 e, a chiudere, Anna Rita Carugno (Ora Rispetto per tutti gli animali) intorno all'1 per cento.