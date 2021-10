Il meteo nei prossimi giorni: previste deboli piogge

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A San Salvo oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con schiarite al mattino e nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima che si registrerà sarà di 24°C e la minima di 16°C. Mare poco mosso.

Domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. Le temperature saranno comprese tra i 13°C e i 19°C. Mare mosso. Auguriamo buona giornata dalla redazione di Sansalvo.net