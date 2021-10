L’Assessorato alle Politiche sociali segnala che nella sezione avvisi è stato pubblicato l’avviso per richiedere l’assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

La domanda potrà essere presentata dal 06.10.2021 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19.11.2021 (termine perentorio) direttamente al Comune di residenza o mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Indirizzo pec: serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it

(così in una nota del Comune di San Salvo)