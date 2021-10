Vaccinazioni e supporto del volontariato a San Salvo, riconoscimenti a palazzo di città

Questa mattina l'aula consiliare del Comune di San Salvo ha ospitato i volontari che nei mesi scorsi hanno garantito gratuitamente la loro presenza ed un fondamentale supporto alle attività del Centro vaccinale di San Salvo allestito al Palazzetto dello Sport di via Magellano alla Marina all'interno del quale sono state inoculate oltre 25mila dosi.

Il sindaco Tiziana Magnacca, per una campagna vaccinale durata 5 mesi, ha voluto riconoscere, attraverso la consegna di un attestato, il merito di chi "ha donato con gratuità il proprio tempo nella campagna vaccinale per proteggere la nostra popolazione dal Covid 19. Il bene più prezioso è la salute e l’impegno messo in campo in questa iniziativa di prevenzione ha dimostrato il suo valore umano e civico, ad imperitura memoria della Città di San Salvo".

Sono intervenuti il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael, il direttore del Dipartimento del Dipartimento di prevenzione Giuseppe Torzi e in videoconferenza l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì.

Tra i presenti nell'aula consiliare il coordinatore del centro vaccinale sansalvese, il dott. Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale, gli assessori comunali Tony Faga e Giancarlo Lippis e il consigliere Carla Esposito.

“Grazie per averci dato come cittadina e come sindaco di riscoprire la bellezza degli esseri umani – ha esordito il sindaco – nel momento in cui eravamo piegati dalle tragedie che avevamo vissuto avete dato il meglio di voi stessi nel corso dell’estate. Avete dimostrata che questa città ha una coscienza etica molto viva e sviluppata”. Poi ha aggiunto: "Tutte le associazioni hanno dato una grande prova di onore e di coraggio, di altruismo di coscienza civica data a tutta la città. Risultati conseguiti grazie a una grande macchina organizzativa che ha saputo fare squadra”.

Il direttore generale Schael con piacere ha accolto l’invito a essere presente ed ha ringraziato di cuore tutti i volontari. “Con il vostro lavoro avete messo in sicurezza San Salvo e i comuni viciniori. Tutta la vostra disponibilità e le vostre rinunce – ha commentato – salveranno vite umane. Non dobbiamo disperdere l’esperienza maturata in questi mesi di lavoro, anche pensando alla terza dose. Il vaccino è l’unico elemento di prevenzione che in questo momento abbiamo a disposizione mentre la ricerca è impegnata a trovare delle soluzioni”.

Nel suo saluto l’assessore Verì ha ringraziato quanti hanno collaborato nell’hub di San Salvo nel portare avanti la campagna vaccinale che con passione e abnegazione si sono impegnati giornalmente per “uno sforzo organizzativo senza precedenti. Una scommessa vinta nella capacità di saper fare squadra”.

Spadano, infine, ha sottolineato che si è trattato “di una grande avventura sociale e sanitaria in difesa della salute dei cittadini”.

Hanno collaborato le associazioni: Protezione Civile Arcobaleno, Anteas, Lory a Colori, Croce Rossa Italiana San Salvo, Podistica San Salvo, Velo Club San Salvo, Protezione civile Fir Cb San Vitale, Gruppo Alpini San Salvo.

Foto dalla pagina Facebook Città di San Salvo