1-1 un pareggio d’oro per il San Salvo contro un quotato Francavilla

Una bella partita quella tra il San Salvo e il Francavilla, le due formazioni si sono combattute a viso aperto dai primissimi minuti, infatti i due gol sono maturati proprio agli inizi e al finire del primo tempo. Anche il secondo tempo ha riservato diverse emozioni ma senza reti. Dopo 6 minuti di recupero il risultato rimane fermo sul 1-1, i padroni di casa hanno forse creato qualcosa di più rispetto agli avversari, ma il risultato è giusto ed equo. Per il San Salvo un punto prezioso, guadagno contro una delle squadre favorite per le prime piazzature in campionato. La corsa verso la salvezza dei BiancoAzzurri è sempre più lanciata, la dirigenza spera di raggiungere la quota punti necessaria nel girone di andata per poter iniziare a parlare di altri obbiettivi.