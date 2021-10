Il meteo nei prossimi giorni: deboli piogge e schiarite

A San Salvo oggi mercoledì 13 Ottobre cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C. Mare mosso.

Domani giovedì 14 Ottobre nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Le temperature saranno comprese tra i 15°C di massima e gli 11°C di minima . Mare molto mosso. Presenza di vento. Auguriamo a tutti i nostri lettori una buona giornata dalla redazione di SanSalvo.net