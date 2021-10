Frontale sulla Statale 16, tre feriti in ospedale

E' di tre feriti, trasferiti all'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' per le assistenze ed i controlli del caso (fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni) il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 17 sulla Statale 16 Adriatica, a poca distanza dallo svincolo per la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo.

Per cause al vaglio della Polizia Locale, si sono scontrate frontalmente una Fiat 'Punto' ed una Volvo 'V60' Station Wagon.

Sul posto, assieme agli operatori sanitari del 118, si sono portati anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto.