Ho appena visto in rete qualche foto del viale principale della villa comunale di San Salvo dopo il taglio dei pini: la situazione di squallore che quelle immagini mi hanno comunicato mi ha fatto venire in mente, per effetto di un imprevedibile automatismo, le parole di una canzone che ebbe molta fortuna qualche anno fa.

Era il 1965 e Franco Tozzi cantava:

Ora tutto è un ricordo Nient'altro che un ricordo Come i tuoi occhi verdi Che non mi guardano più

Pensavo, evidentemente, a quei 26 pini, poveri e innocenti vittime sacrificali e rivedevo le loro chiome verdi (verdi come gli occhi citati nella canzone). Chiome che non potranno più rasserenare non solo le mie passeggiate e i miei sguardi, ma nemmeno quelli di nessun’altro dei frequentatori della villa.

Peccato, perché è davvero una grande e forse irreparabile perdita per la città, per i suoi abitanti e per i suoi visitatori più o meno occasionali.

Un vero peccato, anche perché, per quanto hanno commentato interlocutori più preparati di me nella specifica materia, non è detto che l’abbattimento fosse l’unica soluzione possibile per un problema che non presentava caratteristiche di urgenza assoluta, visto che (a ben vedere) ci si è convissuto per almeno un decennio…

Con buona pace per tutti quelli che hanno più volte manifestato e scritto a favore della salvaguardia dei pini.