Raccolta alimentare della Caritas Parrocchiale Gerico al centro commerciale Pianeta

Una maratona di 48 ore per raccogliere beni di prima necessità per le tante famiglie bisognose della città di San Salvo.

La Caritas Gerico in questo mese ha riavviato anche la scuola gratuita di italiano per stranieri ed ha riaperto il Bando Farmaceutico per distribuire farmaci da banco ai poveri e l'armadio della Carità per fornire vestiario a chi ne ha bisogno.

Siate generosi. Oggi e domani non mancate di fare il vostro dono alimentare.