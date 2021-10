Il San Salvo pareggia a San Giovanni Teatino, ma si poteva fare di più

Finisce con il risultato di 0-0 la partita tra il San Giovanni Teatino e il San Salvo. Un incontro senza troppe emozioni; nei primissimi minuti brivido per i padroni di casa che vengono salvati dal palo sulla conclusione di Giampiero Di Pietro, sempre durante il primo tempo è invece Cattafesta a rendersi protagonista con un intervento che nega il gol agli avversari. Nella seconda frazione, invece, da segnalare altri due episodi: il tiro poco velenoso di Lorenzoni e la traversa colpita da Izzi su calcio di punizione. La dirigenza della società dichiara che: << abbiamo comunque guadagnato un punto, ma potevamo fare di più! Siamo stati anche un po' sfortunati, colpendo un palo nei primi minuti e una traversa al finire del secondo tempo, però dovevamo essere più reattivi, ci sono state diverse fasi della gara in cui la partita era poco combattuta. Tutto sommato ci riteniamo soddisfatti, continuiamo a lavorare così, intanto stiamo vedendo per qualche innesto necessario.>>