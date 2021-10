Un successo la raccolta straordinaria Gerico a Pianeta

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si sono concluse le due giornate dedicate alla raccolta di generi alimentari da parte della Caritas Parrocchiale Gerico nelle giornate di sabato e domenica scorsi.

Questa raccolta straordinaria di prodotti alimentari è stata effettuata presso il centro commerciale Pianeta a Vasto.

Tanto entusiasmo da parte delle persone generose che anche quest'anno hanno contribuito alla raccolta. E' stata una vera e propria maratona alimentare. Un ringraziamento particolare e sincero va in primis ai tanti volontari che si sono prodigati per la buona riuscita della raccolta. Un secondo ringraziamento al centro commerciale Pianeta per aver accettato fin da subito l'idea dell'iniziativa solidale.