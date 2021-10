Momento di preghiera al cimitero per i giovani che non ci sono più

Sabato 30 ottobre alle ore 16:30 i giovani-issimi di Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola, accompagnati da don Beniamino, pregheranno al cimitero per i loro coetanei che già vivono nel tempo dell'oltre.

Porteranno con loro l'album custodito nella Chiesa dell'Addolorata, che raccoglie le foto di tanti volti della città di San Salvo che hanno lasciato la vita terrena in giovane età.

Sottolinea don Beniamino: "La morte non spezza né l'amore che lega le persone e né il legame fraterno in Cristo che tutti quanti abbiamo e condividiamo perché Cristo è il centro di tutti questi legami e la preghiera da forza al legame tra cielo e terra. Sarà questo il momento per ricordare i nostri cari defunti e per sostenere nella fede i loro familiari".