Inizia la nuova vita di Gianni Mariotti, medico per passione

Gianni Mariotti per quattro decenni è stato medico ospedaliero nel reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Vasto.

Ha quindi guadagnato il meritato riposo con il giusto pensionamento. Ma non gli sarà facile passare il tempo, abituato, com'è, a fare più cose.

Infatti, oltre che lavorare all' ospedale, Mariotti ha fatto anche il calciatore e l'amministratore pubblico, ma ha soprattutto assistito e medicato i pazienti a domicilio. E non l'ha fatto a pagamento. L'ha fatto per controllare gli esiti delle operazioni chirurgiche, per dare una parola di conforto ai malati e soprattutto per dare istruzioni mediche ai convalescenti. Ma se non l'ha fatto per i soldi, perché ha assistito tanti convalescenti a domicilio? Semplice: per amicizia.

Per questo è facile pensare che continuerà a medicare, confortare e a visitare i malati, anche senza lavorare in ospedale: gli amici non si abbandonano mai!

Non c' è alcun dubbio che il neo pensionato Gianni Mariotti continuerà a fare il medico... per passione, come dei resto ha fatto quando era in attività.

I pazienti e gli amici o, se si preferisce, i pazienti-amici lo ringraziano, nostro tramite, per quello che ha fatto per loro nei trascorsi decenni ed anche per quello che farà nei prossimi... decenni.

Buona pensione a Gianni anche dalla nostra Redazione!