Completata la rotatoria all'incrocio tra via dei Cipressi e via Melvin Jones

"Dopo la fase sperimentale di prova di impatto sul traffico è stata completata in maniera definitiva e colorata la rotatoria collocata l’incrocio tra via dei Cipressi e via Melvin Jones. E' stato superato positivamente il breve periodo dell’intervento finalizzato al miglioramento della viabilità in quella zona dove ora insiste il nuovo polo scolastico inaugurato lo scorso anno".

A dichiararlo è il sindaco Tiziana Magnacca.

L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini evidenzia come questo intervento "contribuirà al miglioramento della viabilità e per garantire maggiore sicurezza”.

In quest’ultimo anno nei pressi del polo scolastico di via Melvin Jones sono stati realizzati nuovi parcheggi, realizzati i marciapiedi, allestita una nuova rotonda con l’intersezione di via Liquirizia e cambiata la viabilità in due strade adiacenti.