Via dei Cipressi diventa a senso unico

Con apposizione di apposita segnaletica verticale, nei prossimi giorni verrà istituito il senso unico di marcia permanente in via dei Cipressi con direzione salita verso il cimitero comunale, partendo dalla rotatoria di recente realizzata in quel tratto di strada.

Ne dà notizia l’assessore alla Sicurezza e Viabilità Fabio Raspa a seguito dell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale maggiore Antonio Persich.

L’assessore ricorda che il Consiglio comunale ha deliberato nel mesi scorsi il progetto definitivo di miglioramento della viabilità esistente su via Melvin Jones. “Le ristrette dimensioni della carreggiata in via dei Cipressi verso il cimitero non consentono il doppio senso di circolazione – spiega l’assessore – pertanto si è ritenuto, per evitare pericoli per la pubblica incolumità e consentire il regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale, di istituire il senso unico”.