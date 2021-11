"Avanguardie Educative": l'Istituto 'Rodari' di San Salvo tra le mille scuole italiane del Movimento

L’Istituto Comprensivo Gianni Rodari di San Salvo è stato inserito fra le 1000 scuole che compongono in Italia il Movimento delle Avanguardie Educative dell’Indire.

Una delle prime e poche scuole primarie della provincia di Chieti che promuove l'innovazione didattica per l'Inclusione e il Diritto allo studio dei suoi alunni.

A partire da questo anno scolastico il Rodari aderisce alla sperimentazione FUORI/DENTRO LA SCUOLA - SPAZI FLESSIBILI, patrocinata dal MIUR, arricchendo e incrementando ulteriormente il Piano dell’Offerta Formativa.

Questo approccio pedagogico è basato su percorsi di apprendimento in contesti di vita reale e intende utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per creare ambienti di apprendimento innovativi, agendo sull’organizzazione delle tre dimensioni fondamentali del fare scuola: la didattica, il tempo e lo spazio.

“ Siamo orgogliosi di annunciare la nostra adesione al Movimento Avanguardie che lascia spazio alla didattica collaborativa ed inclusiva, al brainstorming e a situazioni di apprendimento continuo”, ci confida il Dirigente Professor Vincenzo Parente . “Aderendo a questa iniziativa”, prosegue, “vogliamo volgerci verso una scuola che supera il modello trasmissivo della sola lezione frontale per adottare modelli aperti dove ogni alunno è al centro di una didattica attiva per vivere la scuola come suo luogo di benessere, serenità e crescita”.

L’inserimento fra le scuole di avanguardie educative è un grande onore e un grande traguardo per il Rodari . È un importante riconoscimento per quanto fatto e si farà per garantire una didattica sempre più aggiornata ed efficace.