Formazione professionale e fondi per i giovani, domande aperte

"C’è meno di un mese di tempo a disposizione per presentare la domanda per accedere ai fondi per 2 milioni di euro messi a disposizione della Regione Abruzzo per la formazione professionale. Una buona opportunità per i giovani tra i 14 e i 18 anni che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e i giovani tra i 15 e 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e sono in possesso di una qualifica professionale”.

Lo ricorda il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che invita a leggere l’avviso pubblico che offre la possibilità ai giovani, che non intendono proseguire il tradizionale corso di studio, di ottenere una qualifica professionale rispettando l'obbligo formativo imposto dalla legge.

Le domande possono essere presentate esclusivamente sul portale informatico della Regione Abruzzo fino alle ore 23.59 del 3 dicembre 2021.

I corsi sono completamente gratuiti e permettono in questo modo di coniugare la formazione pratica con l'attività didattica".

La dotazione finanziaria è di circa 2 milioni di euro suddivisa in 1,6 milioni per i sei corsi triennali, 327 mila euro per i quattro corsi di IV annualità e 60 mila euro di ulteriori risorse destinate ai soggetti svantaggiati.

Per info https://bit.ly/AvvisoLeFP

Per presentare domanda https://sportello.regione.abruzzo.it/