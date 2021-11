Viabilità in via Montegrappa e via Bachelet, fondi per 700 mila euro

Un investimento pari a 700 mila euro per la sistemazione di via Montegrappa e via Bachelet. La notizia del finanziamento concesso arriva dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che ha sostenuto la richiesta del Comune di San Salvo per il miglioramento della viabilità cittadina.

“E’ questa una grande e importante notizia per il nostro Comune – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che con la Regione ha intessuto rapporti molto fitti anche in riferimento alle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un ulteriore finanziamento che sarà destinato alla viabilità di via Montegrappa e via Bachelet”.

Il sindaco ribadisce che è "il risultato del grande lavoro dell’Amministrazione comunale che sta compiendo, assieme agli uffici tecnici del Comune, per non perdere nemmeno un’occasione di accedere a risorse finanziarie e dall’utilizzo delle risorse del recovery fund. Siamo consapevoli che un buon amministratore deve saper progettare e programmare il futuro in questo momento così delicato.

Siamo quotidianamente al lavoro – conclude Tiziana Magnacca – per studiare le possibilità offerte dai bandi e per approfondire le aree d’intervento del Pnrr, per non far perdere nessuna opportunità a San Salvo. La dimostrazione è che nel giro di pochi mesi siamo stati destinatari di diversi milioni di euro, tutto questo testimonia in maniera visibile il nostro impegno, per il futuro della nostra città”.