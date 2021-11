Sciopero dei lavoratori del settore ambiente, domenica i rifiuti non vanno conferiti

In considerazione dell’annunciato sciopero nazionale dell’8 novembre che interesserà i lavoratori del settore ambiente, il Comune di San Salvo avvisa la cittadinanza di non conferire i rifiuti la sera del 7 novembre (dalle ore 21:00 in poi) in quanto non verrà effettuato il ritiro dai dipendenti della Sapi.

I rifiuti non ritirati dovranno essere conservati in casa e conferiti nei giorni successivi, come da calendario.