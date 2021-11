Erasmus+, ricominciano gli scambi culturali per l'Istituto 'Mattioli-D'Acquisto'

Lunedì 8 novembre 2021: ufficialmente partita la prima mobilità dopo due lunghi anni di attesa. A San Salvo sono arrivati ​​insegnanti e studenti provenienti da Bulgaria, Turchia, Macedonia del Nord e Portogallo.

La cerimonia di accoglienza si è svolta presso il nostro istituto ed è iniziata con gli interventi dell'insegnante coordinatrice Erasmus+ Tina Alfieri, della preside Annarosa Costantini e del Sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Dopo una pausa, un momento speciale per gustare un po' di cibo e conoscersi, gli studenti sono stati divisi in due gruppi (nel rispetto delle misure di sicurezza per prevenire il rischio di contagio da Sars-Covid-2) per assistere alle attività di Fisica e del Laboratorio di Scienze.

Ma... la nostra giornata non è finita qui! Dopo aver pranzato insieme, le attività pomeridiane sono iniziate con una visita guidata al Museo del Quadrilatero e al sito archeologico di San Salvo. Grazie alla competenza della guida, Grazia La Verghetta, e alla traduzione di due studentesse, Rebecca e Federica.

Restate sintonizzati, questo è solo l'inizio! Ci aspettano tante fantastiche attività!