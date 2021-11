Covid 19, sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca rende noto che, in ottemperanza all’art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 2021, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – TARI, si provvederà all’assegnazione di contributi una tantum per pagamento utenze domestiche (luce, acqua, gas) – TARI o canoni di locazione ai nuclei familiari che versano in situazione di necessità causa Covid-19.

I contributi verranno concessi fino a concorrenza della somma assegnata dal Decreto del ministro dell’Interno del 24/06/2021.

L’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis segnala che il contributo una tantum per pagamento utenze domestiche (luce, acqua, gas)-TARI o canoni di locazione verrà erogato ai nuclei familiari che:

sono residenti nel Comune di San Salvo oppure sono ivi domiciliati da lungo tempo (da certificare con contratto di locazione o atto di proprietà);

sono in situazione di indigenza o necessità in seguito all’emergenza COVID 19;

hanno un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a € 11.000,00;

al loro interno hanno una persona intestataria delle utenze domestiche – TARI di cui si richiede il contributo.

I contributi per le utenze domestiche-TARI e per canone di locazione NON SONO CUMULABILI tra loro; i contributi per le utenze domestiche-TARI e per canone di locazione SONO CUMULABILI con la richiesta dei buoni spesa alimentare;

Il modulo di autocertificazione per inoltrare la richiesta lo si può scaricare dal sito del Comune di San Salvo www.comunesansalvo.it nella sezione avvisi, o ritirare direttamente presso il Segretariato Sociale del Comune di San Salvo.

AVVISO

MODULO DOMANDA canoni locazione

MODULO DOMANDA canoni utenze domestiche