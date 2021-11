Rinnovo Rsu alla Bravo, soddisfazione Uiltec: “Tre i nostri rappresentanti"

Aumenta la rappresentanza della Uiltec alla Bravo di San Salvo, azienda satellite della Pilkington.

Alle ultime elezioni per le Rsu, da due che erano sono diventati tre i rappresentanti eletti: si tratta di Simone Zappitelli, Marco Nezic e Virgina Giancola. Quest’ultima, in particolare, è l’unica donna ad essere stata eletta. In totale, su 304 voti, 87 sono quelli andati alla Uiltec, pari al 28,62 per cento.

“Si tratta di un ottimo risultato – commenta soddisfatta Debora Del Fiacco, segretario generale Uiltec Abruzzo (nella foto) – perché testimonia un ottimo lavoro di squadra, magistralmente coordinato da Arnaldo Schioppa. L’incremento dei nostri rappresentanti è un premio al lavoro costruttivo che da anni portiamo avanti in questo importante stabilimento, evidentemente apprezzato dalle lavoratrici e dai lavoratori, che ringraziamo per il sostegno. Un grande incoraggiamento agli eletti: ci metteremo subito al lavoro nell’interesse di tutti”.