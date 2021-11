Rifiuti gettati nell'area industriale: "Atti di irresponsabile gravità"

"Ribadisco che i rifiuti non vanno assolutamente abbandonati per strada e chi li abbandona compie un atto di irresponsabile gravità", a dirlo il sindaco Tiziana Magnacca che segnala: “Il personale incaricato dall’Arap, in collaborazione con il Comune di San Salvo e la ditta Sapi, sta provvedendo alla pulizia delle strade che insistono nella zona industriale dove abbiamo riscontrato l’abbandono di buste di spazzatura, gomme e oggetti vari”.

L’assessore all’Ambiente Tony Faga evidenzia che la gestione dell’area industriale è di competenza dell’Arap ricorda che per i rifiuti ingombranti è attivo l’Ecocentro comunale in viale Germania tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

“E’ incessante l’attività di controllo della task force ambiente che ha comminato diverse sanzioni amministrative dopo aver individuato, con l’apertura delle buste abbandonate e le riprese delle foto trappole, diversi cittadini che con le loro azioni incivili inquinano l’ambiente oltre a essere un costo sociale per tutti a seguito del successivo conferimento dei rifiuti nell’indifferenziato”, conclude l’assessore Faga.