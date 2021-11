Traffico bloccato sulla parte alta di corso Garibaldi per un incidente

Una Alfa e una Volkswagen si sono scontrate poco prima dell'incrocio di corso Garibaldi con Via Maiella e la parte alta di Via Montegrappa. Le auto sono parecchio danneggiate ed è stato necessario l'intervento del carro attrezzi per liberare le carreggiate. Sul posto per i rilievi i vigili urbani, presente anche una pattuglia di carabinieri a coadiuvare la gestione del traffico. Due le persone coivolte, un uomo e una donna, conducenti dei rispettivi veicoli. La signora ha avuto bisogno del soccorso sanitario ed è stata accompagnata dall'ambulanza all'ospedale di Vasto.