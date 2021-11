Ricordate “Saluta Antoniooo”? 6 anni fa il tormentone virale sul web, l’inizio di un cambiamento epocale

Marco Morrone era poco più che un ragazzino, in macchina con il padre realizza un breve video; parole schiocce o banali che parlano di una verosimile, e normale, vita di un qualsiasi coetaneo, cosentino come lui o di qualsiasi meridiano dello stivale italico. "Saluta! Antoniooo" questo il tormentone che non si può non aver mai sentito soprattutto se, come Marco, si è nativodigitale. I 2000 o suppergiù, la generazione del cambio epocale come lo è un ragazzino di provincia investito da un successo inaspettato, all'improvviso essere una web star, avere una fama forse di " ridicolo" ma che porta guadagni inimmaginati: monetizzazione dal web, la creazione di un personaggio, che continua la parte, e serate da ospite in tutta la nazione. In Italia anche negli anni precedenti ci sono stati esempi di tormentoni web ma mai con le proporzioni di " Saluta Antonio" in termini numerici ed economici; successivamente abbiamo assistito ad altri numerosi casi, pochi virali come quello di "Antonio" che Vi riproponiamo a memoria: "Saluti!!" https://www.supereva.it/saluta-andonio-nuova-star-web-36137