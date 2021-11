Erasmus+: "Aprirsi all'Europa, grande opportunità per i nostri studenti"

“Ripartono gli scambi Erasmus+ che vedono particolarmente attivo l’Istituto Mattioli di San Salvo. E’ una grande opportunità per i nostri studenti per aprirsi all’Europa e per sentirsi parte integrante e attiva di un grande progetto europeo”.

Lo dichiara il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha incontrato docenti e studenti provenienti dalla Bulgaria, Turchia, Macedonia del Nord e Portogallo ospiti in questi giorni dell’Istituto Mattioli. Nell’aula magna il sindaco ha partecipato alla cerimonia di benvenuto, accompagnata dall’assessore alla Cultura Maria Travaglini, nel corso del quale ha ringraziato la dirigente scolastica Annarosa Costantini per le tante iniziative e scambi attivati che proiettano il Mattioli in Europa con gli scambi culturali e la conoscenza delle lingue e culture diverse.

Gli studenti e i docenti giunti a San Salvo per il progetto Erasmus+, dedicato al tema della sostenibilità e alle energie rinnovabili sono stati poi ricevuti in municipio dal vicesindaco Giancarlo Lippis che ha illustrato le peculiarità della città "una viva realtà industriale, turistica, agricola e della logistica". Lippis ha ringraziato i docenti Santina Alfieri, coordinatrice, Emanuela Lattanzi, Maximiliano Terminiello, Davide Aquilano, Romina Bega, Gigliola D’Ercole, Nicandro Gambuto, Zaccaria Ali e Francesco Perrozzi.

E da lunedì 22 novembre secondo turno del progetto Erasmus+ con gli studenti di Polonia, Bulgaria, Turchia e Portogallo.